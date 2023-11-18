Fas, Türkiye’den tavuk eti ithal edecek

'Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "ticaret diplomasisi yüzyılı" olması adına çalışmalarını sürdüren Ticaret Bakanlığı, dünyanın en uzak köşesindeki ülkelerle dahi ticari ilişkileri geliştirmek için adımlar atıyor. Bu çerçevede Uzak Ülkeler Stratejisi ve İslam Ülkeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejisi'nin yanında "Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi" ile de kıta ülkeleriyle var olan bağlar, ticari ve ekonomik yönden geliştirilmeye devam ediyor.

Bugün Afrika ülkeleri arasında, Türkiye’deki ihracatçılar için büyüme potansiyeli yüksek bir pazar niteliği taşıyan Fas, Türkiye’deki üreticilere bir iş fırsatı ile geldi. Dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olan, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunan TurkishExporter aracılığıyla Türkiye’ye ithalat talebinde bulunan Faslı firma, Türk üreticilerden tavuk eti satın alacağını duyurdu.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Faslı e-ticaret firmasının yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen tavuk eti üreticileri, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Fas ihracat pazar araştırması

Fas pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Fas’ta yer alan ithalatçılara, toptancılara veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz