Faslı firma MDF ve sunta levhalar ithal etmek istiyor

09 Ekim 2017

Fas Kazablanka merkezli genel dış ticaret firması, MDF ve sunta levhalar konusunda Türkiye’den düzenli olarak çalışabileceği tedarikçiler aramakta olup fiyat teklifleri talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

We are a general trading and contracting company based in Casablanca Morocco and

looking for reliable supplier for MDF and Chipboard panels to work with and import to local market.

The main demanded size is 18*1220*2800 mm here in the market.

We appreciate if you can send us your price list for both types (MDF laminated and Chipboards laminated) for the same size .

Looking to hear from you soon.

Best Regards,

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/372757_mdf-laminated-and-chipboards-laminated-inquiry-from-morocco

Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.

Başvuru Formu Linki : https://turkishexporter.net/tr/contact