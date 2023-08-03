Fırsatlar ülkesi Sırbistan ile AB’ye bir kapı daha açın

Sırbistan, Türk ihracatçılar için önemli bir potansiyel sunan ve iş birliği fırsatları açısından dikkat çeken bir ülke olarak öne çıkıyor. Balkan coğrafyasında stratejik konumu ve güçlü ekonomik yapısı ile Sırbistan, Türk işletmeleri için yeni pazarlara açılmak ve Avrupa'ya erişim sağlamak için cazip bir destinasyon olma özelliğini taşıyor.

TurkishExporter, https://www.turkishexporter.com.tr/tr/ her hafta bir ülkenin ihracat fırsatları dosyasına yer veriyor ve o ülkeden ihracat fırsatları sunuyor. Bu haftanın konuk ülkesi ise Sırbistan.

Sırbistan 2025’e hazırlanıyor

Sırbistan'ın 63,50 milyar dolarlık gayri safi milli hasılası ve kişi başına düşen 22,72 bin dolarlık milli geliri, ekonomik potansiyelini yansıtıyor. Ülkenin toplam ihracatı 28,57 milyar dolar seviyesinde bulunurken, Türkiye'ye olan ihracatı 598,1 milyon dolar düzeyinde. Sırbistan'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya, İtalya, Bosna Hersek, Macaristan ve Romanya yer alıyor. Aynı şekilde en fazla ithalat yapılan ülkeler arasında ise Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Rusya, İtalya, Macaristan ve Türkiye dikkat çekiyor. Sırbistan 2025 vizyonu ile işgücü başta olmak üzere gücünü arttırmak istiyor.

İhracatımız 2,5 kat arttı, artmaya devam ediyor

Sırbistan ile Türkiye arasındaki ticaret ilişkileri her iki ülkenin de ihracat ve ithalatını önemli ölçüde artırmış durumda. Türkiye, Sırbistan'a makine, demir-çelik, otomotiv ve plastik sektörlerinden ürünler ihraç ediyor ve bu sektörlerden yapılan ihracatın payı %29 seviyesinde. Sırbistan'dan ise kauçuk, demir-çelik ve elektrikli cihazları sektörlerinden yapılan ithalat tüm ithalatın %41'ini oluşturuyor. Son beş yılda Türkiye'nin Sırbistan'a ihracatı 2,5 kat artarken, Sırbistan'ın Türkiye'ye ihracatı da istikrarlı bir şekilde artış göstermiştir.

Operasyon maliyetleri büyük avantaj

Sırbistan, iş yapma kolaylığı endeksinde 5 üzerinden 3 puan alırken, lojistik performansı ise 5 üzerinden 2 olarak değerlendirilmiştir. Bu, Sırbistan'da iş yapma koşullarının orta seviyede olduğunu ve lojistik altyapının geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Ancak, Sırbistan'ın rekabetçi operasyonel maliyetleri ve düşük işgücü maliyetleri, Türk ihracatçıları için avantaj sağlayan unsurlar arasında bulunuyor.

Balkanların 3. büyük ekonomisi

Türkiye ve Sırbistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması, ticaretin kolaylaştırılması ve yatırımların korunması açısından önemli bir rol oynuyor. Sırbistan'ın Balkan ülkeleri içinde Romanya ve Yunanistan'dan sonra en büyük nüfusa sahip 3. ülke olması, Türk işletmeleri için Sırbistan pazarının önemini artırıyor. Ayrıca, Sırbistan'ın imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları sayesinde yaklaşık 1,3 milyar tüketiciye gümrüksüz erişim imkanı sağlaması, Türk ihracatçıları için büyük bir avantaj teşkil ediyor.

Sırbistan'ın ekonomik potansiyeli, lojistik avantajları ve işbirliği fırsatları, Türk işletmeleri için çekici bir pazar oluşturuyor. Türkiye ve Sırbistan arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin giderek güçlendiği göz önünde bulundurulduğunda, iki ülke arasındaki işbirliğinin gelecekte daha da artması bekleniyor. Türk ihracatçıları için Sırbistan, yeni pazarlara açılma ve büyüme stratejilerinde önemli bir rol oynamaktadır.

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