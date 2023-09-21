Forie’de günün ihracat fırsatları

Her gün binlerce dolar değerinde ihracat fırsatlarını Türk iş dünyasına taşıyan TurkishExporter; gıda, tekstil, kimya, medikal, ambalaj gibi 43 ana sektör ve 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalar için hizmet veriyor. Bu büyük fırsatlardan bazıları ise Forie mobil ihracat uygulamasında demo/basic hesap kullanıcılarına sunuluyor.

Forie mobil ihracat uygulamasını, IOS ve Android mağazalarından kolayca indirilebilirsiniz. Uygulama içinde firma bilgilerinizi doğru bir şekilde girdiğinizde demo/basic üyelik hakkı kazanırsınız ve ilk kullanımınızda size 10 kredi sağlar.

Ayrıca, Forie'de bulunan tüm ilanlar kısmından bir ilan seçerek, size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişime geçebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

· Suudi Arabistan, pamuklu yatak tekstilleri talep ediyor,

· Rusya, perdelik kumaş çeşitleri düzenli ithal etmek istiyor,

· Gambiya, kırtasiye ürünleri ithal etmek istiyor,

· ABD, kozmetik ambalajları ithal etmek istiyor,

· Lübnan, garaj ekipmanları talep ediyor,

· Pakistan, mısır kurutma sistemi ithal etmek istiyor,

· Angola, büyük balıkçı teknesi satın almak istiyor,

· Kolombiya, ekskavatör yedek parçaları düzenli ithal etmek istiyor,

· Cezayir, yakıt bidonu imalat hattı kurulum talep ediyor,

· Morityus, temizlik ve gıda ürünleri ithal edecek.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını şu adresten inceleyebilirsiniz.