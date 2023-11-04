Forie’de günün ihracat fırsatları

Her hafta yaklaşık olarak 1500-2000 ihracat fırsatını kurumsal üyeleriyle buluşturan Türkiye;’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’ın global markası Forie, gıda, tekstil, kimya, medikal, ambalaj gibi yaklaşık 43 ana sektör ve 578 alt sektör için her gün milyonlarca dolarlık ihracat fırsatlarını Türk iş dünyasına taşıyor.

Forie uygulaması, IOS ve Android mağazalarından indirilebilir. Doğru şirket bilgileri girildiğinde yüzlerce şirkete demo/basic üyelik sunar ve ilk kullanımda alım ilanlarını ücretsiz açabilmeniz için 10 kredi sağlar.

Günün ihracat fırsatları:

- Hollandalı müşteri Ev dekorasyon ürünleri ithal etmek istiyor.

- Moldovalı firma Ev temizlik deterjanları ve malzemeleri ithal etmek istiyor.

- Etiyopyalı müşteri 1000 KPH kapasiteli pelet yem hattı talep ediyor.

- Guatemalalı ithalatçı Çikolata çeşitleri toptan düzenli ithal etmek istiyor.

- Cezayir firması 3000 baş/saat kapasiteli tavuk kesimhanesi talep ediyor.

- İtalyan medikal firması Tekerlekli sandalye yedek parçaları ithal etmek istiyor.

- ABD’li müşteri Parfüm şişesi (100 ml) satın almak istiyor.

- Suudi Arabistanlı spor kulübü Stadyum koltuğu ve spor ekipmanları talep ediyor.

- İtalyan müşteri 300 metrelik sondaj kamyonu satın almak istiyor.

- Faslı ithalatçı Otomobil filtreleri konusunda tedarikçiler arıyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını şu adresten inceleyebilirsiniz.