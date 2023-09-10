Forie’de haftanın açık ihracat fırsatları
Forie’de haftanın açık ihracat fırsatları yayınlandı. Demo üyeliğiniz varsa sistem her hafta 7 ihracat fırsatına erişim sağlıyor.
Haftalık 1500 – 2000 adet dolayında ihracat fırsatını kurumsal üyeleri buluşturan TurkishExporter, bu iş fırsatlarından bazılarını da Forie mobil ihracat uygulamasında demo basic üyeler için açıyor.
Forie, mobil ihracat uygulamasını IOS ve Android mağazalardan indiren ve doğru şirket bilgileri giriş yapan yüzlerce şirkete basic üyelik veriyor ve ilk kullanım içinde 10 kredi sağlıyor.
Burada yer alan ilanlar dışında tüm ilanlardan herhangi birini de seçip size sağlanan 10 kredi ile alıcı firmaya ulaşabiliyorsunuz.
Haftanın indirimli ihracat fırsatlar listesi:
Türkmenistan- MAN kamyon yedek parçaları almak istiyor
Almanya- İş güvenliği askeri güvenlik malzemeleri
Rusya- Düzenli donmuş balık ithal edecek
Rusya firması, Türkiye’den mayo alacak
BAE – Üreticilerden cam mozaik teklifi almak istiyor
Rusya Kışlık şapkalar ithal edecek
Pakistanlı çelik üreticisi borik asit almak istiyor
Katar – Gemi tankı almak istiyor
İngiltere- Eski tip toprak küp ve kaplar alacak
Belçika – Siyah vitrin mankenleri ithal edecek
Singapur’a ihracat için Türk kırmızı soğanları almak istiyor
Yurt içi alım – Markalama makinesi almak istiyorum
Somali – Süt işleme tesisi makineleri almak istiyor
Rusya – Kadın moda ve giyim ürünleri, kot ürünler almak istiyor
Guatemala – Vinç zincirleri almak istiyor
Rusya firması, Türkiye’de diş macunu ürettirmek istiyor
Brezilya firması, plastik kalıp almak istiyor
Kazakistan – Metal işleme lazer kesim makinesi almak istiyor
Mısır – Yağ pompası almak istiyor
BAE – Endüstriyel kurutma makinesi almak istiyor
İran – Veterinerlik ilaçlar almak istiyor
Kuveyt kahve otomatları almak istiyor
Moldova, su kayağı almak istiyor
Yukarıda yer alan ilanlara şu adresten gidebilirsiniz.