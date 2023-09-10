Forie’de haftanın açık ihracat fırsatları

Haftalık 1500 – 2000 adet dolayında ihracat fırsatını kurumsal üyeleri buluşturan TurkishExporter, bu iş fırsatlarından bazılarını da Forie mobil ihracat uygulamasında demo basic üyeler için açıyor.

Forie, mobil ihracat uygulamasını IOS ve Android mağazalardan indiren ve doğru şirket bilgileri giriş yapan yüzlerce şirkete basic üyelik veriyor ve ilk kullanım içinde 10 kredi sağlıyor.

Burada yer alan ilanlar dışında tüm ilanlardan herhangi birini de seçip size sağlanan 10 kredi ile alıcı firmaya ulaşabiliyorsunuz.

Haftanın indirimli ihracat fırsatlar listesi:

Türkmenistan- MAN kamyon yedek parçaları almak istiyor

Almanya- İş güvenliği askeri güvenlik malzemeleri

Rusya- Düzenli donmuş balık ithal edecek

Rusya firması, Türkiye’den mayo alacak

BAE – Üreticilerden cam mozaik teklifi almak istiyor

Rusya Kışlık şapkalar ithal edecek

Pakistanlı çelik üreticisi borik asit almak istiyor

Katar – Gemi tankı almak istiyor

İngiltere- Eski tip toprak küp ve kaplar alacak

Belçika – Siyah vitrin mankenleri ithal edecek

Singapur’a ihracat için Türk kırmızı soğanları almak istiyor

Yurt içi alım – Markalama makinesi almak istiyorum

Somali – Süt işleme tesisi makineleri almak istiyor

Rusya – Kadın moda ve giyim ürünleri, kot ürünler almak istiyor

Guatemala – Vinç zincirleri almak istiyor

Rusya firması, Türkiye’de diş macunu ürettirmek istiyor

Brezilya firması, plastik kalıp almak istiyor

Kazakistan – Metal işleme lazer kesim makinesi almak istiyor

Mısır – Yağ pompası almak istiyor

BAE – Endüstriyel kurutma makinesi almak istiyor

İran – Veterinerlik ilaçlar almak istiyor

Kuveyt kahve otomatları almak istiyor

Moldova, su kayağı almak istiyor

Yukarıda yer alan ilanlara şu adresten gidebilirsiniz.