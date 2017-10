G. Afrikalı ilaç üreticisi immunoglobin ithal etmek istiyor

26 Ekim 2017

Güney Afrika’dan irtibata geçen bir medikal ilaç üreticisi, primer bağışıklık sistemi sendromlarına karşı kullanılmak üzere immunoglobin ithal etmek istediklerini belirterek bu konuda kendilerine belirtilen evsafta düzenli olarak ürün temin edebilecek tedarikçiler aramaktadır.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Immunoglobulin for primary immunodeficiency syndromes needed

Dear Management

Greeting from South Africa.

We trust you are well.

I write to you from **** Pharmaceuticals and would like to enquire if your company would consider special export for the South African Market of the product immunoglobulin for primary immunodeficiency syndromes:

The documents which will be required before import into SA would be:

1. Pack Shot / Package Design in English which will be required.

2. English Package Insert / Patient Leaflet

3. Pack Size & Strengths: 1 g, 2.5 g, 5 g, 10 g

4. GMP certificate (Geneva) / WHO Inspection Certificate

5. COA – per batch which will be sent to SA before export and product upliftment

6. Lead Times

7. Place of collection & logistics information

8. FOB Price for Immunoglobulin – for the various strengths which your company may have.

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/370534_immunoglobulin-for-primary-immunodeficiency-syndromes-needed

