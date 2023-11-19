Gıda ihracatçılarının kapısı Suudi Arabistan ile fırsatlar şölenine açılıyor!

Türkiye, ticari ilişkileri geliştirmeye yönelik atılan adımlarla bu yılın ilk çeyreğinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yapılan ihracatta atağa kalktı. Atılan bu adımlar ile iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin yanı sıra ekonomik, enerji, ticari alandaki iş birliğini ve ortaklığını da güçlendirildi. Bu gelişmelerle birlikte iki ülkenin 2022'de 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmi gerçek potansiyeli yansıtması ve daha da bütünleşmiş bir ekonomik ve ticari ilişkiye dönmesi konusunda 2023'te artan bir ivmeyle devam etti.

Karşılıklı ticarette hedef 30 milyar dolar

Geçtiğimiz temmuz ayında ise iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirme adımları kapsamında DEİK Genel Merkezi’nde Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu düzenlendi. Forum kapsamında Türkiye ile Suudi Arabistan şirketleri arasında iki ülkenin ticaret hacmine katkı sağlayacak, çoğu sanayi ve gayrimenkul alanında olmak üzere 16 iş birliği anlaşması imzalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 6,5 milyar olduğunu, 2023’ün ilk 6 ayında 3,4 milyar olarak kaydedildiğini ve karşılıklı ticaretin kısa vadede 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolar seviyesine çıkarmanın hedeflendiğini belirtti.

Türk gıda üreticilerine, Suudi Arabistan’dan büyük fırsat

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve ihracat hacminin hızla artırılması amacıyla Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye bugün çok önemli bir fırsat geldi. Suudi Arabistan’ın yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren firması, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla sayısız gıda ürünleri alacağını belirtti. Gıda ithalatçısının Türkiye’den istediği ürünler ise şöyle; Un, yemeklik yağlar, bisküvi, gofret, kurabiye, kahve, alkolsüz içecekler, çikolata ürünleri, aperatif yiyecek ve süt ürünleri.

Suudi Arabistan'dan gelen anlık talepleri görmek isteyen ihracatçılar, Forie’de bir basic üyelik başlatıp detaylara ulaşabilirler.

Türkiye gıda ihracatında rekora koştu

Küresel gıda fiyatlarında geçen yıl görülen rekor artışlar sonrası, Türkiye’nin gıda ihracatı da rekor seviyeye yükseldi. İhracat artışı, frigo taşımacılık taleplerine yansıdı. 2022 yılında, 10 milyar 771 milyon dolarla ihracatın yarısı kadar gıda ithalatı yapıldı. İhracattaki rekor artış ve seviyeler, bu yılın ilk ayında da sürdü.

Bu kapsamda tarım grubunda yer alan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, zeytin ve zeytinyağı, süs bitkileri ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri dış satımda rekora ulaştı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 2 milyar 944 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 941 milyon 524 bin dolar, zeytin ve zeytinyağı 294 milyon 754 bin dolar, süs bitkileri ve mamulleri 48 milyon 452 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünlerin 1 milyar 962 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatına imza attı.