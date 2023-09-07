Gürcistan’a ihracat fırsatı: Türkiye’den paslanmaz depo almak istiyorum

Türkiye’nin 2 milyar dolarlık ihracat yaptığı komşumuz Gürcistan adeta iğneden ipliğe pek çok ürünü alıyor. Komşu kapısından her gün yüzlerce Türk malı ürün bu ülke giriyor. Türkçe konuşarak ürün satabileceğiniz Gürcistan’dan bugün de Türkçe bir alım ilanı geldi.

İlanda, “Paslanmaz Çelikten üretilmiş Su Depoları üreten firmalarla iletişime geçmek istiyorum” yazan bu ithalat firmasının adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-mail bilgilerine hemen ulaşabilirsiniz. Demo hesap açılacak firmanın bu sektörde üretici olması veya ihracatçı olması gereklidir.