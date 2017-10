Gürcistanlı firma karton kutu ambalajlar satın almak istiyor

30 Ekim 2017

Gürcistanlı bir firma, aşağıda listesini verdiği karton kutulardan belirtilen miktarlarda almak istediğini belirterek fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

We are looking for card boxes as below:

Size Annual quantity

1 1100*390*570 12,000

2 400*400*780 2,300

3 400*750*430 220

4 500*500*1000 3,900

5 500*500*620 5,400

6 510*470*800 4,000

7 510*510*480 5,500

8 510*510*680 900

9 520*520*440 20,000

10 560*510*980 10,300

11 570*360*570 5,500

12 570*770*345 1,100

13 585*585*395 220

14 590*340*570 1,400

15 590*400*620 2,700

16 600*710*300 6,000

17 635*425*430 3,100

18 670*500*360 7,500

19 680*360*410 16,200

20 700*460*400 6,400

21 735*585*370 14,100

22 760*580*350 11,600

23 800*400*400 2,200

24 800*450*185 3,000

25 800*470*450 2,500

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/374502_cardboard-box-buying-request-from-georgia

