Gürcistanlı firma karton kutu ambalajlar satın almak istiyor
Gürcistanlı bir firma, aşağıda listesini verdiği karton kutulardan belirtilen miktarlarda almak istediğini belirterek fiyat teklifi talep etmektedir.
Gürcistanlı bir firma, aşağıda listesini verdiği karton kutulardan belirtilen miktarlarda almak istediğini belirterek fiyat teklifi talep etmektedir.
Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:
We are looking for card boxes as below:
Size Annual quantity
1 1100*390*570 12,000
2 400*400*780 2,300
3 400*750*430 220
4 500*500*1000 3,900
5 500*500*620 5,400
6 510*470*800 4,000
7 510*510*480 5,500
8 510*510*680 900
9 520*520*440 20,000
10 560*510*980 10,300
11 570*360*570 5,500
12 570*770*345 1,100
13 585*585*395 220
14 590*340*570 1,400
15 590*400*620 2,700
16 600*710*300 6,000
17 635*425*430 3,100
18 670*500*360 7,500
19 680*360*410 16,200
20 700*460*400 6,400
21 735*585*370 14,100
22 760*580*350 11,600
23 800*400*400 2,200
24 800*450*185 3,000
25 800*470*450 2,500
https://www.turkishexporter.net/en/Leads/374502_cardboard-box-buying-request-from-georgia
Bu ihracat fırsatı/talebine erişmek istiyorsanız; %80 oranına çıkan hibe desteklerinden, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) toplu üyelik desteği kapsamında yararlanabilirsiniz. Lütfen bilgi için form doldurunuz ve 444 23 99’u arayıp bilgi isteyiniz.
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