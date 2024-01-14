Havalandırma ekipman üreticilerine ihracat fırsatları

İhracat hedef pazar araştırması ülke analizlerini tamamlayan firmalar hedef ülkelerindeki firmalara en kolay şekilde bu linkten ulaşabilirler.

Hangi ülkelerdeki sektör şirketlerine ulaşabilirsiniz?

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Havalandırma ekipmanları nerelerde kullanılır?

İç ortam hava kalitesini düzenlemek, sıcaklık kontrolü sağlamak, kokuları gidermek ve genel olarak konfor ve güvenlik düzeyini artırmak için gerekli olan Havalandırma ekipmanları pek çok alt sektöre sahiptir.

Konutlar ve işyerlerinde; klimalar, havalandırma sistemleri, fanlar ve vantilatörler, endüstriyel tesisler. Sanayi tipi havalandırma sistemlerinde ise toz toplama sistemleri, duman emme sistemleri alt kategori olarak yer alır.

Hastaneler ve sağlık kurumlarında; hijyenik havalandırma sistemleri, filtreleme sistemleri, restoranlar ve gıda hizmeti alanlarında bu ürünler kullanılır. Mutfak havalandırma sistemlerinde duman emme cihazları, enerji santrallerinde bu ekipmanlara ihtiyaç duyulur

Soğutma sistemlerinde de kullanılan havalandırma ekipmanları, alışveriş merkezleri ve ticari binalara uygulanır. Merkezi klima sistemleri ve ticari havalandırma sistemlerinde bu ekipmanlara gereksinim duyulur. Eğitim kurumları yine bu ürünlerin yoğun kullanıldığı yapılardır. Tarım depoları, hayvan barınakları, laboratuvarlar ve AR-GE tesislerinde de bu ekipmanlar mutlaka yapılara entegre edilir.