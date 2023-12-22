Hazır giyim sektörüne ihracat fırsatı: Polonya yün kazak satın alacak

Türkiye ile arasındaki diplomatik ilişkilerin 609 yıl öncesine dayandığı bilinen Polonya, Türkiye ile arasındaki ticaret hacmini geçen yıl 10 milyar dolara yükselterek rekor seviyeye ulaştırdı. Bu kapsamda birçok ülke pazarına kolay ulaşım sağlayan Polonya’dan Türkiye’ye bir ithalat talebi geldi.

Polonya’dan, her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter’a ilan bırakan bir ithalatçı Türkiye’deki üreticilerden yün kazak satın alacağını belirtti. Polonya merkezli ithalatçı firmanın ilan detaylarını görmek ve ithalatçı ile iletişim kurmak için Forie ihracat uygulamasını indirip basic hesap açabilirsiniz.

Polonya pazarına kolay ulaşım

Polonya’ya ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Giyim, çelik profil, gıda takviyeleri, kırtasiye ürünleri, konserve sebze, meyve suyu ve daha birçok sektördeki ürün gruplarının pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie Databank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Polonya’daki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.