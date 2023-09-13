Hollanda firması, kumaş ithal edecek

Hollanda, dünya ticaretinin önemli bir aktörü olarak 2022 yılında %3,1'lik bir payla dünya ihracatında 4. sırada yer alıyor. 2022 yılı verilerine göre Türkiye, Hollanda'ya 8 milyar 028 milyon dolar ihracat yaparken Türkiye'nin bu ülkeden ithalatı ise 4 milyar 497 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hollanda’daki iç mimarlık ve proje firması TurkishExporter’a bugün bir alım ilanı yazarak tafta kumaş ithal etmek istediğini bildirdi. Hollanda firması ile iletişime geçerek bu ihracat fırsatını kaçırmak istemeyen Türk kumaş üretici firmaları, Forie ihracat uygulamasını indirebilir ve basic/demo hesap ile detaylara erişebilir.