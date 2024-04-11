Hollanda'ya açılan ihracat kapıları Türk üreticiler için yeni fırsatlar doğuracak!

Hollanda, dünyanın en büyük 4’üncü ihracatçısı ve 6’ncı ithalatçısı konumunda bulunuyor. 2019 yılında Türkiye, Hollanda'ya 5,76 milyar dolarlık ihracat yaparken, Hollanda'dan 3,2 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Bu yılda 8,9 milyar dolarlık ikili ticaret hacmiyle Hollanda, Türkiye'nin en büyük onuncu ticaret ortağı oldu.

Türkiye'nin Hollanda'ya en fazla ihracat yaptığı sektörler arasında ise otomotiv, mineral yakıtlar ve yağlar, giyim ve aksesuarlar bulunuyor. Bu dönemde her biri yüzde 10 ve üzeri büyüme gösteren bu sektörler arasında mineral yakıtlar ve yağlar, yıllık ortalama yüzde 50 büyüme ile en fazla artış gösteren sektör konumunda yer alıyor.

Bugün ise Türkiye ile ilişkilerinin uzun ve zengin bir geçmişe dayandığı bilinen Hollanda’dan Türkiye’deki üreticilere bir ihracat fırsatı geldi. Bu kapsamda Hollanda’da faaliyet gösteren ithalatçı firma, Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den alüminyum folyo satın alacağını belirtti.

Hollanda’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Hollanda pazarına hemen giriş yapın

Hollanda pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticiler ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan ‘Forie’ hizmete girdi.

“Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Hollanda’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.