Hububat ihracatçılarını sevindirecek haber! Rusya ürünlerinize talip

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ocak ayında hububat ve bakliyat ihracatı 282 milyon doları buldu. Böylece bölge genelinde en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Yaşanan bu gelişmelerle beraber her gün sayısız sektörde sayısız ithalatçının alım fırsatını yayınlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter bugün hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründeki yüzlerce toptancı ve ithalatçı şirketin verilerini “Forie Databank” aracılığıyla üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Türkiye’nin tahıl ürünleri Rusya’ya yolcu!

Hububat ihracatı yapan firmalar için çok sayıda ithalat ilanı yayınlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter, bugün Rusya’dan gelen bir alım talebini daha kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda Rusya’da tahıl işleme, kümes hayvancılığı, balık yetiştiriciliği gibi alanlarda faaliyet gösteren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den çeşitli tahıl ürünleri satın alacağını belirtti.

Rus firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.