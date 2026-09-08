İhracat 56 ilde yükseldi: 25 il 1 milyar doları aştı

Ticaret Bakanlığı ağustos ayı ve yılın 8 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Bakanlık tarafından açıklanan istatistiklere göre, 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 185 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış ihracat ise yüzde 4,2 artarak 280,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bakanlık verilerine göre ağustos ayında ihracatta en yüksek performansı gösteren iller sırasıyla İstanbul 5 milyar 503 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. İstanbul'un ardından Kocaeli 3 milyar 122 milyon dolarla ikinci, İzmir 1 milyar 842 milyon dolarla üçüncü, Bursa 1 milyar 423 milyon dolarla dördüncü, Mersin ise 1 milyar 241 milyon dolarla beşinci oldu. Tekirdağ, Ankara, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ise ihracatta ikinci beş il arasında yer aldı.

İstanbul'un ihracatında, 986 milyon 101 bin dolarla İsviçre ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 479 milyon 727 bin dolarla ABD ve 336 milyon 420 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 304 milyon 910 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkenin ardından, 280 milyon 591 bin dolarla Almanya ve 179 milyon 400 bin dolarla ABD geldi.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke, 177 milyon 652 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 169 milyon 126 bin dolarla ABD, 144 milyon 824 bin dolarla İspanya takip etti.

İlk 8 ayda ihracatını en fazla artıran il Ankara

2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını en fazla artıran il 1 milyar 185 milyon dolarlık artışla Ankara oldu. Ankara'yı 1 milyar 22 milyon dolarlık artışla Kocaeli, 960 milyon dolarlık artışla Bursa, 655 milyon dolarlık artışla Mersin ve 479 milyon dolarlık artışla Yalova takip etti. İlk 8 aylık dönemde gerçekleştirilen ihracat artışının yüzde 45'ini Ankara, Kocaeli ve Bursa sağladı.

Ağustosta ihracat artışında İstanbul ilk sırada

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatını en fazla artıran il 634 milyon dolarlık artışla İstanbul oldu. İstanbul'u 467 milyon dolarlık artışla Mersin, 444 milyon dolarlık artışla Kocaeli, 109 milyon dolarlık artışla Balıkesir ve 96 milyon dolarlık artışla Sakarya izledi. Ağustos ayında ihracat artışının yüzde 87,5'i İstanbul, Mersin ve Kocaeli tarafından gerçekleştirildi.

Otomotiv, makine ve kıymetli taşlarda illerin performansı öne çıktı

Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'nin ihracatına en fazla katkı yapan ilk üç fasıl; 87'nci fasıl olan motorlu kara taşıtları, 84'üncü fasıl olan kazanlar ve makineler ile 71'inci fasıl olan kıymetli veya yarı kıymetli taşlar oldu. Motorlu kara taşıtları faslına en fazla katkıyı Kocaeli, Bursa ve Sakarya sağlarken, kazanlar ve makineler faslında İstanbul, Bursa ve İzmir öne çıktı. Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslına ise en fazla katkı İstanbul, Çorum ve Sakarya'dan geldi.

56 ilin ihracatı arttı

2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde 56 ilin ihracatının artması, ihracattaki performansın ülke geneline yayıldığını ortaya koydu. İllerin ihracat kompozisyonundaki ürün ve sektör çeşitliliği de ihracatın dayanıklılığını artıran unsurlardan biri olarak öne çıktı.