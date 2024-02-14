İhracat fırsatı: ABD’li firma, Türkiye’den incir reçeli üreticisi arıyor!

Türkiye ile arasındaki ticaret hacmini 31,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiren ABD, bunun 15,9 milyar dolarını ihracat, 15,4 dolarını ise ithalatla oluşturuyor. 3,37 trilyon dolarlık ithalat hacmiyle zirvede yer alan ABD’nin Türkiye ile ekonomik ilişkileri ise ivme kazanmaya devam ediyor.

Bugün ise dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi ABD’den Türk gıda üreticilerine bir ihracat fırsatı geldi. Bu kapsamda ABD’de çeşitli tatlı ürünlerinin üretimini yapan bir firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ithalat ilanı yayınlayarak Türk üreticilerden incir reçeli satın alacağını belirtti.

ABD’den ilan bırakan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

ABD’ye ihracatın kolay yolu

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık ABD pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar.

Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile ABD’deki ithalatçılar, toptancılar, perakendeciler ve potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlıyor. Giyimden, ambalaja kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerinin ABD pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.