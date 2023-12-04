İhracat fırsatı: Özbekistan, antifriz ithal edecek

Ekonomisini büyük ölçüde doğal gaz ve emtia ihracatına dayandıran Özbekistan 2016 yılından bu yana iddialı ekonomik reformlara girişerek ekonomik büyümeyi sürdürmüş ve yatırımcılar için daha çekici bir hale gelmiştir.

Bu gelişmeler kapsamında Özbekistan’ın yeni yatırım alanlarından en çok yararlanacak kesimin Türkiye’deki üreticiler olduğu düşünülürken, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da, Özbekistan’dan Türkiye’ye gelen bir ithalat talebi yayınladı. Yayınlanan bu talep ile Özbek ithalatçı, Türk üreticilerden antifriz satın alacağını belirtti.

Orta Asya'daki petrol, gaz, endüstriyel ve sivil inşaat pazarında 2012 yılından bu yana yer alan firmanın yayınladığı ithalat talebini değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.