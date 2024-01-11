İhracat fırsatı: Ürdün, hastane mobilyaları ve sedyeleri satın alacak

Asya ve Orta Doğu'daki tedarikçilerle ilişkileri kolaylaştıran aracı veya ticaret ağlarıyla müşterilerin çabalarından, zamanından ve parasından tasarruf sağlayan özelleştirilmiş kaynak bulma çözümleri sunan Ürdünlü bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ithalat ilanı bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türk ihracatçılardan hastane mobilyaları ve sedyeleri satın alacağını belirtti.

Ürdünlü ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hastane mobilya üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin mobilya sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde mobilya sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.