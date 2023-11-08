İhracat ikliminde bozulma sürüyor

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Ekim 2023 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre endeks eşik değeri 50’nin altında kalarak ekimde 48,5 olarak gerçekleşti. ​​​​​​​Bir önceki ay endeks 49'du.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.