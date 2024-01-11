İhracat şirketleri için adres bankası: Fren yedek parçalarında İngiltere firmaları listesi

Otomotiv ve otomotiv yedek parçaları ihracat sektöründe üretim veya ihracat yapan şirketler için önemli bir pazar olan İngiltere’nin ithalat büyüklüğü 816,2 milyar dolardır. Bu dev hacim içerisinde taşıt araçları ve yan sanayilerinin ithalat toplamı ise 73,6 milyar dolarken ülkenin de üçüncü büyük ithalat kalemidir.

İngiltere’ye fren yedek parçaları ihracatı

TurkishExporter ve onun global markası Forie Databank’ta; bugün İngiltere’de fren servisleri, fren yedek parça ve ürünleri toptancıları gibi şirketleri içeren 120 şirkete ait iletişim bilgilerine yer verildi.



Otomotiv yan sanayi önemli bir alt sektör olan fren segmentinde Türkiye’de üretim ve ihracat yapan şirketleri için faydalı olacak bu şirketler rehberi platform üyelerinin hizmetine sunuldu. İlgili dosyada 120 dolayında İngiliz şirketin bilgilerine erişilebileceksiniz.

Fren sektöründe yer alan hangi ürün üreticileri bu listelerden ihracat pazar araştırması verisinden yararlanabilir?

1. Fren Balataları ve Diskleri: Araçların fren sistemlerinde kullanılan balatalar ve diskler, fren servislerinde sıklıkla satılan ürünlerdir. Bu parçaların değişimi ve bakımı sık sık fren servislerinde gerçekleştirilir.

2. Fren Sıvısı: Fren sistemi için gerekli olan özel fren sıvıları da fren servislerinde satılır. Fren sıvısının düzenli olarak değiştirilmesi önemlidir ve bu nedenle servisler genellikle bu ürünleri stoklarında bulundururlar.

3. Fren Hortumları ve Bağlantı Parçaları: Fren sisteminin diğer parçaları için gerekli olan hortumlar, bağlantı parçaları ve contalar gibi ürünler de servislerde bulunabilir.

4. Fren Pabuçları ve Silindirleri: Kamyon ve diğer ağır vasıta araçları için kullanılan fren pabuçları ve silindirleri gibi özel parçalar da servislerde bulunabilir.

5. Fren Sistemi Aksesuarları: Fren servisleri, fren sistemleri için gerekli diğer aksesuarları da satışa sunabilir, örneğin fren sistemlerinin bakımı ve onarımı için gerekli olan araçlar, yağlar, temizleyiciler ve diğer yardımcı ürünler.