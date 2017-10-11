İhracatçı, 'inovasyon koçu' ile hızlanacak

11 Ekim 2017

İZMİR (DÜNYA)

Türkiye’de inovasyonun hayatın her alanında etkin olmasını, üretimin daha katma değerli, yaşamın daha kaliteli yaşanmasını misyon edinen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birlikleri, 2017 yılı başında hayata geçirdikleri, üniversite-sanayi işbirliğini zirveye çıkaracak “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi” ne yeni halkalar eklemeye hazırlanıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Sabancı Üniversitesi işbirliğinde 2017 yılının başında hayata geçirilen “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi”nde Türkiye genelinde 43 firma yer almışken, TİM 2018 yılında 4 dönemde yeni programları hayata geçirmeye hazırlanıyor.

“İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi” kapsamında İnovasyon konusunda çalışan üniversiteler ve akademisyenler ile ihracatçı firmalar eşleştiriliyor.

"İhracatımızı değer bazında artırmalıyız"

TİM tarafından hayata geçirilen “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi”nde ilk etapta 7 tanesi Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) üyesi Türkiye genelinde 43 firmanın yer aldığı bilgisini paylaşan EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 11 ay süreyle inovasyon konusunda deneyimli akademisyenlerin firmalar ile verimli bir işbirliği yaptığını, firmaların inovasyon bilincinin artmasına eşsiz katkılar sağladıklarını kaydetti.

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi ile Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından ihracatçı firmaların inovatif ürünler üretmesi ve ihracatta daha katma değerli ihracat iklimine geçilmesinin hedeflendiğini anlatan Ünlütürk, “İnovasyon konusuna yoğunlaşan çok değerli akademisyenler, bu proje çerçevesinde her hafta yarım gün firmalarda mesai yapıyorlar. Firmaların Ar-Ge, İnovasyon ve Tasarım departmanlarıyla işbirliği yapıyorlar, onlara ışık tutuyorlar. Firmalarımıza yeni bir vizyon ortaya koyan bu çalışmalar sonunda Ar-Ge Merkezi olmayan firmalarımızın Ar-Ge Merkezi kurmaları hedeflerimizin en büyüğü” diye konuştu.

Türkiye’nin gelişmiş ülkelerin ortalama ihraç fiyatlarına ulaşması gereğinin altını çizen Ünlütürk, şöyle devam etti: “Ortalama 1.5 dolar seviyesinde olan ihracatımızın kilogram fiyatını inovasyon, Ar-Ge ve tasarım sac ayağı ile 3 dolar ve üstüne çıkarabiliriz. Türkiye’nin ihracatında katma değerli ürün ihracatının payı yüzde 4 seviyesinde. Bu oranı yüzde 25’e hızla çıkarmamız gerekiyor. 2018 yılında yürütülecek İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi’ne Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında açılacak yeni dönemlere firmalarımızın yoğun katılımını bekliyoruz. "

11 ay sürecek

“İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi”ne katılan firmaların 11 ay süreyle İnovasyon konusunda akademisyenlerden alacakları danışmanlık hizmetinin yüzde 25’ini Türkiye İhracatçılar Meclisi ve üyesi olduğu ihracatçı birliği karşılayacak. KOSGEB de proje başına 6 bin TL destekte bulunacak.

İstanbul’dan yapılacak başvurularda firmalar 11 ay süreyle aylık 4 bin TL, İstanbul dışından başvurularda ise 11 ay süreyle aylık 3 bin TL ödeyecek. Firmalar, yaptıkları ödemeleri bağlı bulundukları ihracatçı birliği ve KOSGEB’e ibraz ettiklerinde desteklerden faydalanabilecek. 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacak olan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Projesi”ne katılmak isteyen firmaların 31 Ekim 2017 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.