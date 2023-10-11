İhracatçı şirketlere avantajda ek süre

Bakanlığın hazırladığı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Ocak 2020 ile 11 Ekim 2023 arasında düzenlenmiş, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması şartıyla başvurunun uygun görüldüğü tarihten itibaren belge orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ek süre verilecek.

Dahilde işleme rejimi nedir?

Dahilde işleme, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemi.