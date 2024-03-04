İhracatçılara fırsat kapısı aralandı: Kaçırılmayacak ilanlar şimdi Forie’de!

Türkiye'nin B2B E-ihracat platformu TurkishExporter, ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturuyor. İnşaat, gıda, tekstil, ambalaj ve kimya gibi 43 ana sektör ile 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalar bu platform sayesinde ticaretteki hedeflerini çok daha yükseğe taşırken geleceğe de güvenle yürümeyi sürdürüyor.

Kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat ve ihracat fırsatı sunan TurkishExporter, ticaretteki bu etkin rolüyle alanında profesyonel ihracatçıların ve ithalatçıların gözü kulağı olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda her gün sayısız ilanlar yayınlayan ticaretin sanal gücü TurkishExporter, bugün de ihracatçılara fırsat kapısı araladı.

Bu kaçırılmayacak fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki demo veya basic hesap kullanıcılarına sunuldu. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasına IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımda 10 kredi tarafınıza hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

· Senegal firması Elektrik kabloları ithal etmek istiyor.

· Mali firması Metalurjik kok kömürü ithal etmek istiyor.

· BAE firması Polietilen PE plastik borular ithal etmek istiyor.

· Suudi Arabistan firması Yangınla mücadele ekipmanları ithal etmek istiyor.

· Belarus firması Bebek bezleri ithal etmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.