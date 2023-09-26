İhracatta ilk sırada hububat, bakliyat var

Yılın ilk çeyreğinde depremin etkisi ile ihracatta meydana gelen düşüşün kısa sürdüğünü ifade eden Celal Kadooğlu, bölge ihracatçısının kısa sürede toparlanarak yeniden liderliğe yükseldiğini bildirdi.

Kadooğlu, “Güneydoğu'nun toplam ihracatının üçte birini gerçekleştirerek bölgede ilk sıraya yerleşen sektörümüz, aylık 300 milyon dolar ihracat ortalamasına ulaştı. İlk çeyrekte depremin etkisiyle, Türkiye genelindeki payımız yüzde 30’un biraz altına gerilemişti ama 8 ayın sonunda sektörde en fazla ihracat yapan bölge olarak hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründeki liderliğimizi bir kez daha ispatladık” dedi.

Türkiye makarna üretim merkezi oldu

Makarna ithal etmek isteyen ülkeler için Türkiye’nin akla gelen ilk seçeneklerden birisi olduğunu söyleyen Celal Kadooğlu, “Kaliteli buğdayı yüksek teknolojili tesislerde işleyerek, bu alandaki en güçlü rakibimiz İtalya’ya göre çok rekabetçi fiyatlarla ihraç edebilen bir ülkeyiz.

Türkiye’nin toplam makarna ihracatının yüzde 65’ini, Güneydoğu’da faaliyet gösteren işletmeler yapıyor. Somali, Nijer, Benin gibi Afrika ülkelerinin yanı sıra Venezuela, ABD ve Irak gibi farklı coğrafyalardan büyük talep geliyor. Firmalarımız, makarna ihracatından ayda ortalama 50 milyon dolar gelir sağlıyor” diye konuştu.