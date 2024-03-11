İngiliz firma, Türkiye’den ‘pizza kutuları’ talep ediyor!

Ambalaj sektöründe çok önemli bir konumda yer alan Türkiye, ambalaj ithalatı yapmak isteyenlerin de gözde ülkelerinden biri. Bugün B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlanan ilanda bu durumu destekler nitelikte.

Bu kapsamda İngiltere pazarında ambalaj tedarikçiliği yapan bir firma, TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’deki ambalaj üreticilerinden pizza kutuları satın alacağını belirtti.

İngiliz ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Ambalaj, kağıt ve matbaa firmalarına kolay ihracat imkanı

Türk ambalaj, kağıt ve matbaa ihracatçıları, Forie DataBank’ın sunduğu ihracat adres bankası sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki ithalatçı firmaların güncel iletişim bilgilerine kolayca erişebiliyor ve uluslararası arenada büyüme fırsatlarını değerlendirerek daha önce ulaşamadığı pazarlara giriyor.

Bu hizmet sayesinde karton kutu, plastik ambalaj, kağıt hamuru, kağıt ürünleri, baskı makineleri, mürekkep ve boya gibi 40'tan fazla alt kategoride faaliyet gösteren ithalatçı şirketlerin detaylı bilgilerini içeren Excel formatındaki listelere erişim sağlanabiliyor.

Bu bilgiler, firma adlarından telefon numaralarına, e-posta adreslerinden web sitelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Türk ihracatçıları, bu verilere dayanarak doğrudan ve hedefe yönelik ihracat yapma fırsatı elde ediyorlar.

Yeni müşterilerle buluşmak ve uluslararası pazarda büyümek isteyen Türk ambalaj, kağıt ve matbaa ihracatçıları, 2023 yılında güncellenmiş ithalatçı şirket adreslerine ve iletişim bilgilerine Databank aracılığıyla kolayca erişebilirler.