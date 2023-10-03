İngiltere ambalaj satın alacak

Günün koşuşturması içerisinde zaman kazandıran takeaway uygulaması, dünyada oldukça yaygınlaşmış durumda. Bugün de takeaway uygulaması için kullanılmak üzere bir alım ilanı TurkishExporter’da yayınlandı. İngiltere’den bir firma kebap, hamburger ve çeşitli boyutlarda pizzalar için ambalaj satın almak istediğini yazdı. İlanlarında sos kabı almak istediklerini de söyleyen bu İngiliz ithalatçı firmanın ilanına teklif sunabilmeniz için TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında demo bir üyelik açmanız gerekiyor.

Rakamlarla İngiltere

816,29 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 5. büyük ithalat ülkesi olan İngiltere’ye; Türkiye 15,89 milyar dolarlık ihracat yapıyor. İngiltere’nin ürün aldığı ülkeler listesinde Türkiye 14. sırada yer alıyor.

GTİP Kodu 4819 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 4819 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 4819 – Kağıttan, kartondan, selüloz vatkadan veya selüloz lif tabakalarından kutular, mahfazalar, torbalar ve diğer ambalaj kutuları.