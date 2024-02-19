İngiltere, Türk üreticilerden fayans yapıştırıcısı satın alacak

Her gün pek çok ithalatçı firma sayısız alım ilanlarını TurkishExporter sayfasına yazmaya, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter ise bu ihracat fırsatlarını ilgililere ulaştırmaya devam ediyor.

İnşaat ve yapı sektöründe de çok fazla ihracat ilanı yayınlayan TurkishExporter bugün Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 4’üncü, en çok ithalat yaptığı 11’inci ülkesi konumunda yer alan İngiltere’den bir alım ilanı yayınlandı. Firma yayınladığı ithalat ilanıyla Türkiye’den fayans yapıştırıcısı ithal edeceğini belirtti.

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