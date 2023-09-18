İrlandalı firma, ıslak mendil ithal edecek

Son yıllarda Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan İrlanda, bir ada ülkesi olarak 147,91 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip. İrlanda’nın en çok ithalat yaptığı ülkeler sırasıyla Birleşik Krallık, ABD ve Çin. Türkiye, ülkenin 1,43 milyar dolar ile 14.ithalat partneri iken İrlanda, ülkemizden en çok elektrikli aletler, motorlu taşıtlar ve giyim sektöründen ürünlerin ithalatını yapıyor.

Bugün, Türk firmalarının ihracat potansiyelini artırabileceği ülke olan İrlanda'dan TurkishExporter'a yeni bir alım talebi geldi. Alım ilanını bırakan firma bebek arabası ve bebek oto koltuğu alanında üretim yapıyor. Ana üretimlerinin yanı sıra bebek aksesuarları satışı da yapan firma bebek hijyen ürünleri alanı için Türkiye’den doğal içerikli ıslak mendil ithal edecek. Alım ilanını bırakan İrlandalı firma, başlangıçta küçük bir sipariş vereceklerini, sonradan sipariş miktarlarını arttıracaklarını da belirtti.

Bebek ürünleri alanında farklı alımlar yapabilecek potansiyele sahip bu İrlanda’daki üretici firma ile iletişime geçmek isteyen Türk üretici firmalar, e-ihracat uygulaması Forie’de basic/demo hesap talep edebilirler.