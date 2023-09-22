İspanya firması, karton bardak satın alacak

Çevreyi koruma faaliyetleri dünya genelinde her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Bu faaliyetler, çevremizi korumak ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamak amacıyla farklı alanlarda kendini gösteriyor. Bu kapsamda, sıfır atık ve çevreyi koruma konseptleri, üretim yapan firmalar arasında da giderek yaygınlaşıyor.

Bugün TurkishExporter’da yayınlanan bir alım ilanında da İspanya’daki çevre dostu kağıt pipet üreten firma, karton bardak ithal etmek istediğini yazdı. Alım ilanın detayında konaklama ve otelcilik sektöründeki diğer ürünlerle de ilgilenebileceğini yazan İspanya’daki ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor. Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.

İspanya’ya kolay ihracat

İspanya’ya ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Plastik, tekstil, hazır giyim, kozmetik, kimyasal ürünler ve birçok sektördeki pazar araştırmasını kolaylaştıran Forie DataBank, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. İspanya’yadaki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.