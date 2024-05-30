İspanya ithalat firması, Türkiye'den lamine camlar ithal edecek
İspanyol bir ithalatçı firma, Türkiye’den lamine cam ithal edeceğini TurkishExporter ‘da yayınladığı ilanla duyurdu.
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Lamine camlar ithal etmek üzere TurkishExporter'a ithalat alım ilanı bırakan İspanya ithalat firması, lamine cam üreticisi veya ihracatçısı firmalarla temas kurmak istiyor.
Lamine cam üreticisi veya lamine cam ihracatı yapan Türk şirketleri ilanın detaylarına buradan ulaşıp İspanyol firma ile temas kurabilecekler.