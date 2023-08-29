İsrail firması, yüksek miktarda pizza kutusu alacak

Türkiye, İsrail için karton kutu tedarikinde önde gelen bir ülke konumunda bulunuyor. İthalat verileri, İsrail'in karton kutu alanında Türkiye'yi en büyük tedarikçi olarak tercih ettiğini gösterirken, Çin ve İtalya sırasıyla 2. ve 3. sıralarda yer alıyor.

TurkishExporter’da her gün birkaç alım ilanı yayınlanan ambalaj sektöründe yüksek miktarlı ürün almak için 19 Eylül'de İstanbul'a geleceğini yazan firma Türk üreticilerle görüşeceğini belirtti. Bu ithalatçı ile Forie’de yer alan ilan üzerinden temas kurabilirsiniz. Forie mobil ihracat uygulamasını ilk kez kullanacaksınız bu ilanı size sağlanan 10 kredi tutarında basic demo hesapla ücretsiz görebilirsiniz.