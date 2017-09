İsrailli firma alüminyum profiller ithal etmek istiyor

28 Eylül 2017

İsrail’de güneş enerjisi sistemleri üretimi yapmakta olan bir firma, imalatlarında kullanmak üzere alüminyum profiller ithal etmek istediklerini belirterek Türk firmalardan fiyat teklifi talep etmektedir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

Hello friends,

We are a large company from Israel, which deals in the solar field.

As part of the company's development, we are looking to import aluminum profiles for Israel, for the manufacture of systems for holding solar systems.

For this purpose, we would like to receive a price offer for one aluminum contender at attractive prices.

The estimated amount per year is 20 tons.

We look forward to cooperating

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/371645_import-aluminum-profiles-of-solar-systems-for-israel

