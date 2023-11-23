Jeneratör ihracat şirketlerine hazır pazar araştırması verileri

Türkiye’de ihracat şirketleri için önemli bir pazar araştırması veri kaynağı olan TurkishExporter ve Forie Databank’ta bugünün sektör ve ürün araştırması: jeneratörler ve elektrik motorları. Onlarca ülkeden hemen temas kurabileceğiniz ve ihracat başlatabileceğiniz güncel şirket adres verilerine şuradan ulaşabilirsiniz.

E-ihracat ve dijital ihracat pazarlamasında kullanabileceğiniz hazır olan ülkeler listesi şöyle: Amerika, Almanya, Japonya, İtalya, Macaristan, Fransa, İsviçre…

Henüz bu platformları, dijital pazarlama kaynağı olarak kullanmayan firmalar şimdi üye olup ücretsiz olarak bu verilere erişebilir veya sadece bu verileri satın alabilirler.

3 milyondan fazla ithalatçı, toptancı ve mağazaların güncel adres bankasına sahip olan Forie’de binlerce sektörün ve ürünün veri yüklemeleri sürüyor. Hedef ihracat ülkenizin verileri henüz yüklenmemiş ise lütfen müşteri temsilcinizle temas kurun.

TurkishExporter özel veri araştırması hizmeti:

Adres bankası ve güncel ihracat bültenleri dışında özel ithalatçı verileri, yabancı rakip şirket analizleri veya doğrudan hedef pazar ülkenize özel konşimento veri tabanlarına bağlı datalar için müşteri temsilciniz ve genel merkez e-ihracat uzmanlarımızla temas kurun.

Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler listesi:



323 milyon dolarlık ihracat büyüklüğüne sahip olduğumuz 85.01 GTİP kodlu jeneratör ve elektrik motorları ihracat kümesinde Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla şöyle:

Germany

İran

Rusya Federasyonu

İtalya

Fransa

Mısır

Romanya

Birleşik Arap Emirlikleri

Irak

Ukrayna

Dünyada en çok jeneratör ihracatı yapan 10 ülke:

Çin 15,8 milyar dolar

Almanya 8,6 milyar dolar

Meksika 4,6 milyar dolar

Amerika 4,5 milyar dolar

Japonya 3,7 milyar dolar

İtalya 2,4 milyar dolar

Macaristan 2,1 milyar dolar

Fransa 2 milyar dolar

İsviçre 1,8 milyar dolar

Çekya 1,6 milyar dolar

Vietnam 1,5 milyar dolar

Güney Kore 1,4 milyar dolar

En çok jeneratör ithalatı yapan 10 ülke:

Dünya toplam ticareti 72.7 milyar dolar olan 85.01 GTİP kodunda yer alan elektrik motorları ve jeneratörler sektöründe dünyanın en çok ithalat yapan 10 ülkesi ise sırasıyla şöyledir: Amerika, Almanya, Güney Kore, Çin, Meksika, İtalya, Japonya, Fransa, Kanada ve İngiltere.

Afrika’da en çok jeneratör ve elektrik motorları ithalatı yapan 10 ülke:



Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Kongo, Angola, Etiyopya, Cibuti, Kenya, Mozambik ve Uganda’dır.