Jeneratör ihracat şirketlerine hazır pazar araştırması verileri
Jeneratör ve elektrik motorları dünya toplam ticareti 72,7 milyar dolar. Türkiye bu alanda 328 milyon dolar rakamla 33. sırada yer alıyor.
Türkiye’de ihracat şirketleri için önemli bir pazar araştırması veri kaynağı olan TurkishExporter ve Forie Databank’ta bugünün sektör ve ürün araştırması: jeneratörler ve elektrik motorları. Onlarca ülkeden hemen temas kurabileceğiniz ve ihracat başlatabileceğiniz güncel şirket adres verilerine şuradan ulaşabilirsiniz.
E-ihracat ve dijital ihracat pazarlamasında kullanabileceğiniz hazır olan ülkeler listesi şöyle: Amerika, Almanya, Japonya, İtalya, Macaristan, Fransa, İsviçre…
Henüz bu platformları, dijital pazarlama kaynağı olarak kullanmayan firmalar şimdi üye olup ücretsiz olarak bu verilere erişebilir veya sadece bu verileri satın alabilirler.
3 milyondan fazla ithalatçı, toptancı ve mağazaların güncel adres bankasına sahip olan Forie’de binlerce sektörün ve ürünün veri yüklemeleri sürüyor. Hedef ihracat ülkenizin verileri henüz yüklenmemiş ise lütfen müşteri temsilcinizle temas kurun.
TurkishExporter özel veri araştırması hizmeti:
Adres bankası ve güncel ihracat bültenleri dışında özel ithalatçı verileri, yabancı rakip şirket analizleri veya doğrudan hedef pazar ülkenize özel konşimento veri tabanlarına bağlı datalar için müşteri temsilciniz ve genel merkez e-ihracat uzmanlarımızla temas kurun.
Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler listesi:
323 milyon dolarlık ihracat büyüklüğüne sahip olduğumuz 85.01 GTİP kodlu jeneratör ve elektrik motorları ihracat kümesinde Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla şöyle:
Germany
İran
Rusya Federasyonu
İtalya
Fransa
Mısır
Romanya
Birleşik Arap Emirlikleri
Irak
Ukrayna
Dünyada en çok jeneratör ihracatı yapan 10 ülke:
Çin 15,8 milyar dolar
Almanya 8,6 milyar dolar
Meksika 4,6 milyar dolar
Amerika 4,5 milyar dolar
Japonya 3,7 milyar dolar
İtalya 2,4 milyar dolar
Macaristan 2,1 milyar dolar
Fransa 2 milyar dolar
İsviçre 1,8 milyar dolar
Çekya 1,6 milyar dolar
Vietnam 1,5 milyar dolar
Güney Kore 1,4 milyar dolar
En çok jeneratör ithalatı yapan 10 ülke:
Dünya toplam ticareti 72.7 milyar dolar olan 85.01 GTİP kodunda yer alan elektrik motorları ve jeneratörler sektöründe dünyanın en çok ithalat yapan 10 ülkesi ise sırasıyla şöyledir: Amerika, Almanya, Güney Kore, Çin, Meksika, İtalya, Japonya, Fransa, Kanada ve İngiltere.
Afrika’da en çok jeneratör ve elektrik motorları ithalatı yapan 10 ülke:
Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Kongo, Angola, Etiyopya, Cibuti, Kenya, Mozambik ve Uganda’dır.