Karadağ, atılabilir laboratuvar ve tıbbi malzemeler satın alacak

Balkan ülkesi Karadağ’dan bir alım ilanı, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Tıbbi cihazlar ve laboratuvar ekipman ve malzemeleri alanlarında hizmet veren Karadağ merkezli firma, ilanlarında Türkiye’den atılabilir laboratuvar ve tıbbi malzemeler ithal etmek istediğini söyledi. Petri kapları, test tüpleri, pastör pipetleri ve kimyasal alımı yapacağını yazan bu ithalatçı firmanın alım ilanına ulaşmak için Forie e-ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir ve firma ile iletişime geçmek için demo üyelik talep edebilirsiniz.

Türkiye 8.sırada

3,72 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Karadağ’ın en büyük tedarikçileri 648,19 milyar dolar ile Sırbistan ve 347,63 milyar dolar ile Çin. Karadağ’ın ithalatçı ülkeler listesinde Türkiye, 179,1 milyar dolar ile 8.sırada.

GTİP Kodu 39 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 39 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 39-Plastik ve mamulleri.