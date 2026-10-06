Karadeniz’de ticari gemilere saldırılar büyüyor: Türkiye bağlantılı gemide 2 ölü

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Karadeniz’de Ukrayna-Rusya savaşının ticari deniz taşımacılığına oluşturduğu risk büyüyor. Romanya’nın münhasır ekonomik bölgesinde bir ticari geminin batmasının ardından bugün Bulgaristan açıklarında iki geminin daha saldırıya uğraması, bölgedeki sivil deniz trafiğinin güvenliğini yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye açısından gelişme ayrı önem taşıyor. Romanya açıklarında batan geminin Türkiye’den kiralandığı açıklanırken, Karadeniz’deki ticaret ve tahıl rotaları Türkiye’nin dış ticaret ve deniz taşımacılığı açısından kritik önemde bulunuyor.

Romanya açıklarında iki kişi öldü

Romanya İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre olay 5 Ekim’de ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde, Sfântu Gheorghe’nin yaklaşık 30 deniz mili güneyinde meydana geldi.

Ticari gemide çıkan yangının ardından arama-kurtarma operasyonu başlatıldı.

Romanya Sahil Güvenliği ile havacılık ekiplerinin yürüttüğü operasyonda 11 mürettebat kurtarıldı. İki kişinin ise hayatını kaybettiği açıklandı.

Yaralı mürettebat üyelerinden bazıları helikopterle tahliye edilerek sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Zelenskiy: Gemi Türkiye’den kiralanmıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, olayın Rusya tarafından gerçekleştirilen drone saldırısından kaynaklandığını ileri sürdü.

Zelenskiy, geminin mısır taşıdığını ve Türkiye’den kiralandığını açıkladı. Mürettebatın Azerbaycan ve Hindistan vatandaşlarından oluştuğunu belirtti.

Ukrayna liderinin açıklamasına göre saldırının ardından gemi kaptanı hayatını kaybetti.

Romanya makamları ise ilk resmi açıklamalarında gemide yangın çıktığını ve geminin battığını doğruladı ancak olayın nedenine ilişkin kesin bir saldırgan veya silah tanımlaması yapmadı.

Bu nedenle saldırının kaynağına ilişkin soruşturmanın sonucu kritik önem taşıyor.

Bugün Bulgaristan açıklarında ikinci saldırı

Karadeniz’deki gerilim 6 Ekim’de Bulgaristan açıklarına da taşındı.

Bulgaristan’ın ekonomik bölgesinde iki ticari geminin drone saldırısına uğradığı bildirildi. Togo bayraklı gemilerden biri saldırı sonrasında battı.

Diğer gemi hasar görmesine rağmen batmadı ve mürettebatının hayatta olduğu belirtildi.

Batan geminin mürettebatına yönelik arama-kurtarma çalışmaları devam ederken olay, Bulgaristan sularında ticari deniz taşımacılığına yönelik güvenlik riskini daha da yükseltti.

Ticari gemiler savaşın içine çekiliyor

Karadeniz’de daha önce limanlar, petrol terminalleri, tahıl depoları ve enerji altyapısı saldırıların hedefi olmuştu.

Son gelişmeler ise riskin giderek doğrudan ticari gemilere kaydığına işaret ediyor.

Sivil gemilerin hedef haline gelmesi yalnız deniz güvenliği açısından değil, taşımacılık maliyetleri açısından da önem taşıyor.

Sigorta primlerinin yükselmesi, gemi sahiplerinin Karadeniz seferleri için daha yüksek navlun talep etmesi ve bazı şirketlerin bölgeye gemi göndermekten kaçınması; tahıl, enerji ve diğer yüklerin taşınma maliyetini artırabilir.

Türkiye için Karadeniz rotası kritik

Türkiye, Karadeniz’deki ticari gemi trafiğinin güvenliğinden doğrudan etkilenen ülkelerin başında geliyor. Ukrayna ve Rusya’dan gelen tahıl, enerji ve diğer emtia sevkiyatlarının önemli bölümü Karadeniz üzerinden gerçekleştiriliyor.

Türkiye, Bulgaristan ve Romanya aynı zamanda Karadeniz’de mayın tehdidine karşı ortak deniz görev gücü yürütüyor.

Bölgedeki risklerin ticari gemilere yönelik drone saldırılarına dönüşmesi halinde mevcut güvenlik önlemlerinin kapsamının genişletilmesi gündeme gelebilir.

Tahıl ve navlun fiyatları için yeni risk

Karadeniz dünya tahıl ticaretinin önemli merkezlerinden biri.

Ukrayna ve Rusya’dan çıkan buğday, mısır ve diğer tarım ürünlerinin büyük bölümü bölgedeki limanlardan küresel pazarlara taşınıyor.

Ticari gemilerin saldırı riskiyle karşı karşıya kalması halinde navlun ve sigorta maliyetlerindeki artışın gıda fiyatlarına kadar uzanan bir zincir oluşturması mümkün.

Türkiye açısından da hem ithal edilen tarım ürünlerinin maliyeti hem de Karadeniz üzerinden gerçekleştirilen dış ticaret taşımacılığının fiyatı yakından izlenecek.