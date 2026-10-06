Türk Eximbank’ta yeni dönem: İhracat finansmanı için iş modeli değişiyor

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Türkiye’nin ihracat finansmanında stratejik dönüşüm için yeni bir süreç başlıyor. Türk Eximbank’ın mevcut ürün ve hizmetlerinin daha entegre hale getirilmesi, KOBİ’lerin finansmana erişiminin artırılması ve yüksek teknolojili ihracatın daha güçlü desteklenmesi hedefleniyor.

Yeni modelde dijitalleşme ve veri temelli süreçler öne çıkarken, farklı finansman araçlarının tek bir ihracat stratejisi altında daha etkin kullanılması planlanıyor.

Eximbank’ın finansman imkanları çeşitlendirilecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank’ın stratejik dönüşümü kapsamında birden fazla alanda çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Buna göre mevcut ürün ve hizmetlerin ihracatçıların ihtiyaçlarını daha bütüncül karşılayacak şekilde entegre edilmesi, alıcı kredileri ve proje finansmanı imkanlarının geliştirilmesi, tedarik zinciri finansmanının güçlendirilmesi ve KOBİ’lerin finansmana erişiminin artırılması amaçlanıyor.

Orta Vadeli Program’ın 3 yıllık hedefleri arasında da Türk Eximbank’ın ihracat finansmanı araçlarının etkinliğinin artırılması ve yeni pazarlara yönelik faaliyetlerin önceliklendirilmesi bulunuyor.

34 ülkede 36 bankaya 969 milyon dolarlık limit

Türk Eximbank, Türk firmalarının yurt dışında üstleneceği projeler için de finansman desteğini genişletmeyi planlıyor.

Bolat’ın verdiği bilgilere göre banka, geçen yıl Türk firmalarının yurt dışındaki projeleri kapsamında 18 ülke için 56 niyet mektubu düzenledi.

Ayrıca “İhracatta Hedef Ülkeler” stratejisi doğrultusunda 34 ülkede 36 bankaya toplam 969 milyon dolarlık alıcı kredisi limiti tahsis edildi.

Afrika’dan Latin Amerika’ya yeni pazar hedefi

Yeni dönemde özel sektör alıcılarına yönelik finansman imkanlarının genişletilmesi, reasürans ve risk paylaşımına dayalı yapıların yaygınlaştırılması ve proje finansmanı modelinin daha geniş bir coğrafyada uygulanması planlanıyor.

Türk Eximbank’ın özellikle Afrika, Orta Asya, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Latin Amerika gibi gelişme potansiyeli taşıyan pazarlarda Türk ihracatçılarına sağladığı desteğin artırılması hedefleniyor.

İhracatçıların tahsilat riskine karşı yeni adım

Türk Eximbank’ın yeni pazarlarda karşılaşılan tahsilat risklerini ve yabancı rakiplerin kendi ülkelerinde sahip olduğu avantajları dikkate alarak finansman ve sigorta araçlarını geliştirmesi planlanıyor.

İhracat alacak sigortasının da Türk firmalarının vadeli satış yapmasını destekleyen stratejik bir araç olarak kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Yüksek teknolojili ihracata finansman desteği

Yeni dönemin bir diğer önceliği yüksek teknolojili ve katma değerli ihracat olacak. Bu alandaki finansman desteklerinin yeşil ve dijital dönüşüm önceliklendirilerek artırılması hedefleniyor.

Ticaret Bakanı Bolat ayrıca Referans Ticari Faiz Oranları Desteği’nin kapsamının genişletilerek daha fazla firmanın yatırım malı ve proje ihracatında bu imkandan yararlanmasının hedeflendiğini belirtti.