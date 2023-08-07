Karşılıklı ticaretten daha fazlası: İhracat için Belçika

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2022 yılında Türkiye'nin Belçika'ya gerçekleştirdiği ihracat miktarı 4,78 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu ihracatta otomotiv, ilaç sanayii, demir çelik, plastik ürünleri, makine ve mekanik parçalar gibi sektörler öne çıktı. Özellikle ilaç sanayii son beş yılda yıllık %55 büyüme ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen ihracat kalemlerinden biri haline geldi.

Belçika'dan Türkiye'ye yapılan ithalatta ise ilaç sanayii ve demir çelik sektörü öne çıktı. Bu sektörlerin yanı sıra plastik ve plastik ürünleri, makine ve mekanik parçalar ile organik kimyasallar da ithalatın önemli bir parçası oldu. İlaç sanayii, son beş yılda yıllık ortalama %55 büyüme ile Belçika'nın Türkiye'den en fazla ithalat yaptığı sektörlerden biri oldu.

İş yapma kolaylığı ve lojistik performansı gibi faktörler de ticaretin gelişimine katkı sağlıyor. İş yapma kolaylığı endeksi 2022 yılında 3 üzerinden 5 puan olarak belirlendi. Aynı şekilde, lojistik performansı endeksi de 2022 yılında 4 üzerinden 5 puan olarak kaydedildi.

Türkiye'nin Belçika ile ticaretindeki önemli partnerler arasında Almanya, Hollanda ve Fransa öne çıkıyor. Bu ticaret ilişkileri, her iki ülkenin ekonomik büyümesine ve ticaret hacminin artmasına olumlu katkı sağlıyor.

Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret ilişkileri, otomotiv, ilaç sanayii, demir çelik gibi sektörlerdeki iş birliği fırsatları ile zenginleşiyor. Bu veriler ışığında, iki ülkenin ticaret potansiyelinin gelecekte de artarak devam edeceği öngörülüyor.

Dünya ekonomisinin dinamiklerini etkileyen önemli ülkeler arasında yer alan Türkiye ve Belçika, uzun yıllara dayanan ticaret ve ekonomik iş birliği ile dikkat çekiyor. Belçika, dünyanın en büyük 25. ekonomisi olması, Batı Avrupa'nın merkezinde bulunması ve çok kültürlü yapısı sayesinde stratejik bir avantaja sahip durumda. Aynı şekilde Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'nın kavşak noktasında yer alarak coğrafi konumundan kaynaklanan avantajlarını kullanıyor.

İşte Türkiye ve Belçika arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilere dair istatistiklerle bir bakış:

Ticaret Hacmi ve İhracat-İthalat Dengesi:

Türkiye ve Belçika arasındaki ticaret hacmi her geçen yıl artış gösteriyor. 2022 yılında Türkiye, Belçika'ya 4,78 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, aynı dönemde Belçika'dan 4,24 milyar dolarlık ithalat gerçekleşti. Bu dengeli ticaret hacmi, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor.

Sektörel İhracat ve İthalat:

Türkiye ve Belçika arasındaki ticaretin dinamikleri, farklı sektörlerde gerçekleşen ihracat ve ithalat ile şekilleniyor. Türkiye'nin Belçika'ya en fazla ihracat yaptığı sektörler arasında otomotiv, demir çelik ve farmasötik ürünler öne çıkıyor. Bu sektörlerdeki ihracatın artışı, Türkiye'nin kaliteli ürün ve hizmetleriyle uluslararası arenada rekabet edebilirliğini gösteriyor. Aynı dönemde Türkiye'nin Belçika'dan yaptığı ithalatın en fazla olduğu sektörler ise ilaç sanayi, demir çelik, plastik ve plastik ürünleri olarak sıralanıyor.

Ekonomik Göstergeler:

Türkiye ve Belçika'nın ekonomik dinamikleri, çeşitli göstergelerle değerlendirilmektedir. Belçika'nın 2022 yılı GSYH büyüme oranı %3.25 olarak kaydedilirken, ülkenin endüstriyel katma değeri GSYH'sine oranı %20.72 olarak hesaplanmıştır. Türkiye'nin ise 2021 yılında Belçika'ya yönelik mal ve hizmet ihracatının, GSYH'sine oranı %95.33 olarak gerçekleşti. İş yapma kolaylığı endeksi 2022 yılında 5 üzerinden 3 puan olarak değerlendirilirken, lojistik performansı 5 üzerinden 4 puan almıştır.

İkili Anlaşmalar ve İşbirliği:

Türkiye ve Belçika arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmek amacıyla çeşitli ikili anlaşmalar yapılmıştır. Bu anlaşmalar, ticaretin serbestleştirilmesi, vergi düzenlemeleri, yatırımların teşviki ve korunması gibi alanlarda iş birliği sağlamayı amaçlamaktadır. Pandeminin etkisiyle birlikte gelecekte daha da genişleyebilecek olan bu iş birliği, her iki ülkenin de ekonomik büyümesini desteklemeyi hedeflemektedir.

Türkiye ve Belçika arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkiler, istatistiklerle somut bir şekilde ortaya konmaktadır. İki ülkenin karşılıklı çıkarları doğrultusunda şekillenen bu ilişkiler, gelecekte daha da derinleşerek sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye devam edecektir.

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