Katar, gazebo mobilya tedarikçisi arıyor

Katar’da 1971 yılından beri iç dekorasyon çözümleri ile ilgili faaliyet gösteren bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ithalat ilanı yayınladı. Firma yayınladığı ilanla Türk mobilya üreticilerinden gazebo mobilya satın alacağını belirtti. İlan detayında minderli kanepe, sehpa, TV üniteleri ve ahşap yapılı mini bar ithal edeceğini yazan Katarlı firma, ilgili üreticilerle iletişime geçmeyi bekliyor. Katar’dan gelen bu ihracat fırsatını değerlendirecek olan üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Mobilya üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de mobilya üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie Databank”ı ziyaret etmelisiniz. Bu kaynak binlerce mobilya ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. “Forie Databank”, 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içeren bu ithalatçı şirketlerin adreslerini sunuyor. Sektörünüzdeki veriler Forie kaynağında henüz bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie ‘deki kurumsal temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz.