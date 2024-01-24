Katar, Türkiye’den yangın söndürme battaniyeleri ithal edecek!

Katar, Türkiye ile başta diplomatik, ekonomik ve kültürel konularda olmak üzere pek çok alanda güçlü ilişkilerini korumaya devam ediyor. Türkiye ise gelişen ikili ilişkiler doğrultusunda çeşitli alanlarda Katar yatırımlarını en çok kendisine çeken ülkelerden biri olma konumunu sürdürüyor. İki ülkenin stratejik ortaklar konumunda politikalar üretmesi ve iş birliği yapması ile bugün Katar’dan Türkiye’ye bir fırsat geldi.

Bu kapsamda gıda endüstrisi, kumaşlar, İnşaat ve terzilik malzemeleri gibi çoklu iş segmentlerinde faaliyet gösteren Katarlı ithalatçı bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma yayınladığı taleple Türkiye’den yangın söndürme battaniyeleri satın alacağını belirtti.

Katar’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir