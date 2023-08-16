Katar’da ambalaj ürünleri ihracatı fırsatı

İthalatı yapacak olan bebek şampuan ve sabun üreticisi Katar firması, Türkiye’de bu ürün üreten ambalaj firmalarına sipariş vermek istiyor. İlgili Katar firmasının kurumsal web sitesinde yer alan bilgilere göre bu şirketin Katar Devleti yöneticileri ait olduğu bilgisine yer verilmiş. İlan özeti için şuraya bakabilirsiniz.

Kozmetik ve temizlik sektörü ambalaj ürünleri üretimi alanında çalışan firmalar, bu ihracat fırsatına ücretsiz erişim için Forie mobil ihracat uygulamasında demo hesap açabilirler. Demo hesabını doğru şirket bilgileri ile açan ambalaj sektördeki tüm şirketler Katar firmasının bilgilerine erişebilecekler.