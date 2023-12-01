Kolombiya, LPG ekipmanları satın alacak

Petrol endüstrisinde ve servis istasyonlarında yakıtların yönetimi, kontrolü ve dağıtımına yönelik ekipmanların pazarlanması, bakımı, kurulumu ve onarımı alanlarında yüksek kaliteli teknik destek hizmetleri sağlayan Kolombiyalı bir firma, Kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’a bıraktığı ilanla LPG ekipmanları ithal edeceğini duyurdu.

Türkiye’deki ilgili ihracatçılarla iletişime geçmeyi bekleyen Kolombiyalı firmanın ihracat fırsatını değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Türkiye ve Kolombiya ekonomik ilişkiler

Türkiye’nin, Brezilya’nın ardından Latin Amerika’daki en büyük ikinci ticari ortağı Kolombiya, stratejik, siyasi ve ekonomik anlamda gösterdiği ayrıcalıklar ile ön plana çıkıyor. 2021 yılında ise ticaret hacminin ikiye katlanarak 2 milyar doları aşması, Kolombiya’yı Türkiye’nin ihracatını en çok artırdığı ülkeler konumuna yerleştirdi.

TÜİK verilerine göre; 2020 yılında Türkiye Kolombiya’ya 216,4 milyon ABD doları tutarında ihracat gerçekleştirdi. 2021 yılında ise bu rakam 420,6 milyon ABD doları tutarına yükseldi. 2021 yılında Türkiye’nin ihracatındaki artışın %94.3 olması ile de, Kolombiya Türkiye'nin ihracatını en fazla arttırdığı ülkelerden biri oldu.