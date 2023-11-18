Kolombiya, Türk ihracatçılarından közlenmiş biber ve patlıcan talep ediyor

Türkiye’nin, Brezilya’nın ardından Latin Amerika’daki en büyük ikinci ticari ortağı Kolombiya, stratejik, siyasi ve ekonomik anlamda gösterdiği ayrıcalıklar ile ön plana çıkıyor. 2021 yılında ise ticaret hacminin ikiye katlanarak 2 milyar doları aşması, Kolombiya’yı Türkiye’nin ihracatını en çok artırdığı ülkeler konumuna yerleştirdi.

Bugün Türkiye ile hali hazırdaki ticaret hacminin en kısa sürede 5 milyar dolara ulaşması hedeflenen Kolombiya’dan, Türkiye pazarına bir adım atıldı. Kolombiya’da hizmet veren bir e-ticaret firması, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Kolombiyalı firma yayınladığı ilanda Türk ihracatçılardan közlenmiş biber ve patlıcan satın alacağını belirtti.

Kolombiya’dan gelen bu ihracat fırsatını değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir demo üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Rakamlarla Kolombiya

TÜİK verilerine göre; 2020 yılında Türkiye Kolombiya’ya 216,4 milyon ABD doları tutarında ihracat gerçekleştirdi. 2021 yılında ise bu rakam 420,6 milyon ABD doları tutarına yükseldi. 2021 yılında Türkiye’nin ihracatındaki artışın %94.3 olması ile de, Kolombiya Türkiye'nin ihracatını en fazla arttırdığı ülkelerden biri oldu.