Kosova, jumbo koli bandı satın alacak

Balkan Yarımadası’nda yer alan Kosova’dan gelen bir alım ilanı bugün TurkishExporter sayfasında yayınlandı. Kosova’da faaliyet gösteren firma, Türkiye’den akrilik jumbo koli bandı ithal etmek istediğini söyledi. İlanlarını Türkçe yazan ve tır bazında toptan alım yapacaklarını ekleyen bu ithalatçı firma ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa girişte 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.

Kosova’ya kolay ihracat

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Kosova pazarına yönelik yeni bir ticari bilgi kaynağı olan "Forie Databank" hizmete girdi. Bu platform, Kosova’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında değerli bilgiler sunan bir ticari istihbarat kaynağı olarak faaliyet göstermektedir. Kosova pazarında faaliyet gösteriyorsanız veya faaliyet göstermeyi düşünüyorsanız, bu kaynak sizin için önemli bir araç olabilir.

Ürün veya hizmetlerinizle ilgili veriler bu kaynakta henüz bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bu verileri talep edebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyesiyseniz, GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento bilgilerini de isteyebilirsiniz.

GTİP Kodu 3919 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 3919 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 3919- Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bantlar, şeritler, filmler, folyolar ve diğer yassı şekiller (rulo olsun olmasın).