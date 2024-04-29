Kumaş üreticilerine: İspanya, pamuklu kumaş talep ediyor!

Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu olan TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık 43 ana sektör ve 578 alt sektörde yayınlanan ilan akışı ile binlerce dolarlık iş hacmi oluşturarak yeni iş fırsatlarına kapı açıyor.

Bugün de tekstil sektörünü ilgilendiren bir alım ilanını paylaşan TurkishExporter, Türk ihracatçı firmaları İspanya pazarı ile buluşturacak. Bu kapsamda İspanya tekstil sektöründe müşterilerine hizmet veren ithalatçı firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den pamuklu kumaş satın alacağını belirtti.

İspanyalı ithalatçının yayınladığı ilanı değerlendirmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik https://www.forie.com/tr/apps/ başlatıp firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Tek tıkla kumaş ithalatçısı şirketler listesine erişin!

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin tekstil sektöründeki kumaş ithalatçısı şirketlerin listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde tekstil sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.