Kuveyt, Türkiye’den yemek takımı satın alacak

Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Irak, İran, İsrail, Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen'den oluşan Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihracat, yılın 10 ayında 26,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bugün ise Türkiye'nin Körfez'e açılan kapısı Kuveyt’ten, Türk ihracatçılara bir fırsat kapısı aralandı. Bu kapsamda Kuveyt’te ev dekorasyon ürünleri, bahçe mobilyaları gibi ürünlerin satışını yapan bir e-ticaret firması Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’deki üreticilerinden yemek takımı satın alacağını belirtti.

Kuveytli ithalatçı ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Mutfak eşyaları üreticileri için ithalatçı listeleri

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