Litvanya, mukavva karton ithal edecek

Türkiye’nin Litvanya’ya ihracat potansiyeli olan sektörler arasında gıda, ev tekstili ve hazır giyim, demir-çelik mamuller, kimyasal madde ve ürünler, otomotiv yan sanayi, elektrikli araçlar ve sanayi makineleri yer alıyor. İki ülke arasındaki ithalat ve ihracat rakamlarına bakıldığında son 3 yılda iki ülke arasındaki ticaret hacmi önemli ölçüde geliştiği görülmektedir.

Bu ülkeden bugün Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı geldi. 1996'dan beri özel kutu çeşitleri, ambalaj çeşitleri, baskılı telli dosya ve advent takvimi gibi promosyon ürünlerinin %80’i ihracat eden Litvanyalı firma, 1-3 mm kalığında geri dönüştürülmüş kağıtlardan üretilen mukavva karton satın almak istiyor.

Ayda 50.000 ile 100.000 arasında mukavva karton satın alacak Litvanyalı firmanın bıraktığı alım ilanının detayına ulaşmak isteyen ihracatçı firmalar Forie’de demo hesap açabilirler.

Kağıt ambalaj ithalatçı şirketler listesi

Türkiye’de kağıt ambalaj üretimi ve ihracat yapan bir firmaya sahip veya ambalaj ürünleri ihracat uzmanı iseniz bu bağlantıdaki dosyalara mutlaka bir göz atın. Daha çok ülkeye ihracat yapmak için gerekli binlerce ambalaj kullanıcısı veya ambalaj ithalatçı şirket adresleri bu kaynakta.

Kağıt ambalajdan, plastik ambalaj ürünlerine kadar hem sektörel hem de ülke bazında ayrışmış ambalaj ithalatçısı bu firmaların tümünün iletişim bilgileri 2022 ve 2023 yılına ait.