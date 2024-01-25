Lübnan, otel tekstil ürünleri ithalatı için Türk üreticiler arıyor!

Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık 43 ana sektör ve 578 alt sektörde yayınlanan ilan akışı ile binlerce dolarlık iş hacmi oluşturarak yeni iş fırsatlarına kapı açıyor.

Bugün de tekstil sektörünü ilgilendiren bir alım ilanını paylaşan TurkishExporter, Türk ihracatçı firmaları Lübnan pazarı ile buluşturacak. Bu kapsamda otelcilik sektöründe faaliyet gösteren Lübnanlı bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Beyrut-Lübnan'daki otelleri için Türk üreticilerden çeşitli otel tekstil ürünleri satın alacağını belirtti.

Lübnanlı firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Otel tekstili sektöründeki üreticiler için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin otel tekstili sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde otel tekstili sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.