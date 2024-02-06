Malta, Türkiye’den dondurulmuş sığır eti ithal edecek

Türkiye’nin dünyada en tanınmış e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün yüzlerce ihracat fırsatı gelir ve bu fırsatların tamamı aynı gün üretici ve ihracatçı firmalarla buluşmak üzere ithalatçılar sekmesinde yayına girer. Her gün gelen çeşitli gıda ürünlerinin de ilanını yayınlayan bu platforma bugün Malta’dan bir talep geldi.

Bu kapsamda Malta’da faaliyet gösteren ithalatçı bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bırakarak Türkiye'den dondurulmuş sığır eti satın alacağını belirtti.

Malta’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Malta pazarına yelken açın

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Malta pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Malta’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Malta pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.