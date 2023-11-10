Meksika, konteyner soğuk hava deposu ithal edecek

Latin Amerika’nın en büyük ikinci ekonomisi olarak dikkatleri üzerine çeken Meksika, Türkiye ile ticaret hacmini 2,26 milyar dolara yükseltti. Türkiye’nin Meksika ile ihracatı son 10 yılda 4 kat artış gösterse de Türk ihracatçılar için Meksika pazarı halen keşfedilmeyi bekleyen büyük bir fırsat olarak kapıda duruyor. Bu fırsatları değerlendirmeyi isteyen Türkiye’deki üreticiler için ise bugün TurkishExporter B2B ihracat platformuna Meksika’dan bir ithalat talebi geldi.

Meksikalı ithalatçı, gıdaların anlık ya da uzun süreli muhafazası için olabilecek en doğru ortamları oluşturan, sebze ve meyve gibi gıdaların bozulmasını engelleyerek tüketim ömrünü uzatan soğuk hava depoları için Türkiye’den üreticiler arıyor.

Bu alım isteğinde bulunan Meksikalı ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.